Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее. Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных сведений чиновников за отчетный период.

Согласно декларации, доход Бакыта Торобаева в 2024 году составил 1 миллион 811,9 тысячи сомов, при этом он не потратил ни тыйына — в сведениях стоит ноль.

Он владеет:

жилым домом общей площадью 179 квадратных метров;

жилым домом общей площадью 180 квадратов;

земельным участком сельхозназначения 1 тысяча 430 квадратных метров;

земельным участком сельхозназначения 40 квадратных метров;

землями несельскохозяйственного назначения 100 квадратных метров.

В графе о доходах и имуществе близких родственников указаны жилой дом площадью 385 квадратов, квартира общей площадью 57,63 квадратного метра и земельный участок несельскохозяйственного назначения размером 3 тысячи 500 квадратных метров.

Автотранспорта у семьи нет.

Отметим, что в декларации за 2023 год у Бакыта Торобаева не было сведений о земельных участках.