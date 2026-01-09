10:12
Массовые акции протеста против власти. В Иране полностью отключили интернет

Акции протеста в Иране набирают обороты: демонстранты подожгли здание Корпуса стражей исламской революции. Власти страны направили сухопутные войска на подмогу местным полицейским. В стране на фоне протестов полностью отключили интернет, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.

Напомним, массовые митинги в Иране, вызванные экономическим кризисом в стране и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет ощутимый удар против страны, если там начнут убивать протестующих.  

Что известно на данный момент:

  • акции происходят в каждой из 31 провинции Ирана, по данным правозащитников, число погибших достигло как минимум 45 человек (среди них есть полицейские), а количество арестованных превысило 2 тысячи 200;
  • протестующие перекрыли несколько улиц в центре Тегерана, в столице слышна стрельба, люди блокируют дороги и поджигают полицейские автомобили;
  • вблизи Тегерана в городе Кередж протестующие заблокировали одну из улиц, в результате чего сотрудники силовых структур открыли огонь;
  • расположенный недалеко от границы с Ираком город Абданан (провинция Илам) полностью взят под контроль протестующими;
  • в городе Лордеган на юго-западе страны вооруженные люди застрелили двоих полицейских;
  • глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку из-за резкого падения курса национальной валюты;
  • верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна сталкивается с проблемами в экономике из-за давления противников Тегерана, призвал усилить борьбу с их агентами на иранской территории.

Мировые СМИ сообщают, что некоторые улицы Тегерана перекрыты, протестующие поджигают транспорт. Протестанты выкрикивают лозунги: «Да здравствует шах!», «Смерть диктатору!» и «Это последняя битва, Пехлеви вернется».

Мохаммед Реза Пехлеви — бывший шах Ирана, который свергнут в результате Исламской революции 1979 года, организованной аятоллой Хомейни. Монархия была ликвидирована, а Иран стал исламской республикой. Пехлеви бежал из страны и умер в изгнании в 1980 году в Египте.
