14:27
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования

Кабинет министров утвердил порядок организации и проведения научно-исследовательских работ в государственных органах для повышения вклада науки в устойчивое развитие страны.

Согласно постановлению, в министерствах, ведомствах и других госструктурах создадут научно-технические советы, а также введут единый порядок формирования предложений по научным исследованиям. Документ разработан во исполнение Закона «О науке» и Указа президента «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик».

Госорганам, за исключением Национального банка и Социального фонда (по согласованию), поручено ежегодно направлять не менее 1 процента средств центрального аппарата — в рамках утвержденных бюджетов и специальных средств — на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и иные научно-технические работы по основному профилю деятельности.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию главы государства. Документ вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356193/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Кандидат на пост министра науки рассмотрит отмену штрафов студентам за пропуски
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2026 год
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год
Комитеты ЖК в трех чтениях одобрили проект бюджета на 2026-2027 годы
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана
В Кыргызстане открыт центр по исследованию загрязнения атмосферного воздуха
В КР отмечают День науки: число исследователей растет, половина — женщины
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи» Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанц...
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»