Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования

Кабинет министров утвердил порядок организации и проведения научно-исследовательских работ в государственных органах для повышения вклада науки в устойчивое развитие страны.

Согласно постановлению, в министерствах, ведомствах и других госструктурах создадут научно-технические советы, а также введут единый порядок формирования предложений по научным исследованиям. Документ разработан во исполнение Закона «О науке» и Указа президента «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик».

Госорганам, за исключением Национального банка и Социального фонда (по согласованию), поручено ежегодно направлять не менее 1 процента средств центрального аппарата — в рамках утвержденных бюджетов и специальных средств — на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и иные научно-технические работы по основному профилю деятельности.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию главы государства. Документ вступает в силу через семь дней.