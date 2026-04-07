В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок предоставления целевых трансфертов из республиканского местным бюджетам.

Документ привели в соответствие с программами развития регионов на 2025-2030 годы и направлен на усиление поддержки территорий с особыми условиями.

Согласно изменениям, приоритет при распределении средств будут отдавать развитию городов, центров роста, высокогорных, труднодоступных и приграничных районов.

Уточняется, что решение о выделении трансфертов будет принимать кабмин с учетом возможностей республиканского бюджета и заявок органов местного самоуправления. Средства будут направлять на реализацию утвержденных программ социально-экономического развития территорий.

Обновлены формулировки и подходы к распределению средств, включая механизм обеспечения сбалансированности местных бюджетов.

Власти рассчитывают, что изменения позволят более эффективно направлять бюджетные ресурсы на развитие регионов и сокращение дисбаланса между территориями.

Постановление вступит в силу через 10 дней.