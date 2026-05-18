Общество

Исторический музей КР и Алтайский госуниверситет договорились сотрудничать

Национальный исторический музей Кыргызстана подписал меморандум о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Директор Исторического музея КР Жылдыз Бакашова и профессор Алтайского госуниверситета Юлия Лысенко

Отмечается, что также состоялась встреча, посвященная рентгенофлуоресцентному исследованию музейных предметов и развитию научного сотрудничества.

Директор музея профессор Жылдыз Бакашова встретилась с директором научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики «Большой Алтай» АлГУ, доктором исторических наук, профессором Юлией Лысенко, директором департамента внешних и внутренних коммуникаций университета Максимом Герасимюком, руководителем пресс-центра научно-образовательного центра «Большой Алтай» Ириной Смольяниновой, а также с директором представительства центра «Большой Алтай» в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, доктором исторических наук, профессором Жамийкат Омуровой.

Стороны обсудили вопросы расширения научного и культурного сотрудничества, изучения музейных фондов и реализации совместных научных проектов.

По итогам мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между сторонами. В соответствии с меморандумом будет проведено рентгенофлуоресцентное исследование уникальных экспонатов Национального исторического музея, а также налажено партнерство по получению электронных копий материалов, связанных с историей кыргызов, обнаруженных на территории Алтая.
