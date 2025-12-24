Мошенники рассылают фейковые «выплаты» от Садыра Жапарова

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения и ссылки о якобы проводимых «от имени президента Садыра Жапарова» опросах с выплатой денежных средств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Фото пресс-службы президента

Подчеркивается, что президент никогда не проводит подобные рассылки и не раздает деньги через интернет-акции. Распространяемая информация — обычная схема мошенников.

Граждан призывают к максимальной осторожности:

не открывать подозрительные ссылки;

не передавать личные данные, номера банковских карт и телефонов;

не верить обещаниям о «выплатах от государства», рассылаемых неизвестными источниками.

Пресс-секретарь просит жителей предупредить родных и близких о распространении мошеннических схем и ориентироваться только на официальные заявления.

По данному факту правоохранительные органы уже проводят соответствующую работу.