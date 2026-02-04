14:09
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые по делу о телефонном мошенничестве

29 января 2026 года в УВД Первомайского района города Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Л.Т. с просьбой принять меры в отношении неустановленных лиц.

Как установлено, 27 января 2026 года неизвестные лица, используя различные телефонные номера, связывались с потерпевшей и представлялись сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка Кыргызской Республики. Вводя гражданку в заблуждение, они сообщили, что якобы от ее имени были переведены денежные средства террористическим организациям, в связи с чем в отношении нее может быть рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Под предлогом «предотвращения уголовной ответственности» и «обеспечения сохранности денежных средств» злоумышленники оказывали на потерпевшую психологическое давление и давали указания о необходимости совершения финансовых операций. В результате противоправных действий гражданка была вынуждена продать принадлежащую ей квартиру и по указанию мошенников перевела денежные средства в общей сумме 10 миллионов 600 тысяч сомов на банковские реквизиты.

Впоследствии установлено, что указанные лица являлись мошенниками, в результате чего потерпевшей причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных и технических мероприятий сотрудниками ГУВД Бишкека установлены личности и фактические местонахождения подозреваемых. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики А.К. 2000 , С.Н. 2004 и Б.А. 2004 годов рождения водворены в ИВС ГУВД города Бишкека.

В настоящее время сотрудниками милиции продолжаются оперативно-разыскные и технические мероприятия, направленные на установление иных обстоятельств произошедшего, а также выявление других лиц, причастных к данному преступлению.

В случае поступления подобных звонков необходимо незамедлительно прекратить разговор и обратиться в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360562/
просмотров: 143
