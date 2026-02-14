15:05
Происшествия

В мэрии Бишкека предупредили о мошенниках, действующих от имени чиновников

Мэрия Бишкека заявила об участившихся случаях мошенничества, совершаемых от имени руководства муниципалитета.

По данным муниципалитета, выявлен факт, когда неизвестные лица представлялись заместителем директора Департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека Чынгызом Кемелбековым и требовали денежные средства у граждан. Злоумышленники ссылались на якобы поданные заявления по узакониванию земельных участков.

В мэрии подчеркнули, что сотрудники департамента не запрашивают денежные средства по телефону или через посредников. Горожан призвали не передавать персональные данные и деньги неизвестным лицам.

В случае столкновения с подозрительными действиями граждан просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, а также сообщать в Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека по телефонам: 0312 97 92 97, 0504 11 01 21.
