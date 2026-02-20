В Караколе задержан мошенник, обманывавший владельцев кафе через доставку еды

В Караколе задержан подозреваемый, который обманывал владельцев точек общепита по отработанной схеме. Он представлялся сотрудником госорганов или заказчиком крупного банкета и выманивал у предпринимателей деньги, сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. Подозреваемый

По их данным, первый случай произошел в декабре 2025 года. Владельцу одной из столовых Каракола позвонил неизвестный и заказал шесть порций мант с доставкой в мэрию. Пока заказ готовился, «клиент» перезвонил и втерся в доверие: сославшись на отсутствие интернета, он попросил ресторатора закинуть 23 тысячи сомов на его карту, пообещав вернуть всю сумму наличными при получении еды. Как только деньги были переведены, номер злоумышленника стал недоступен.

По аналогичной схеме пострадал еще один предприниматель в январе 2026-го. На этот раз мошенник под предлогом ремонта попросил владельца кафе перечислить ему 7 тысяч 250 сомов, также пообещав расплатиться при встрече.

Сотрудники уголовного розыска ОВД Каракола в ходе оперативных мероприятий вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Т.Х., ранее уже неоднократно судимый. 16 февраля его задержали в Бишкеке и доставили в Каракол.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. Подозреваемый полностью признал вину. Решением суда он взят под стражу на месяц.

Милиция полагает, что пострадавших может быть больше. Если вы стали жертвой действий этого гражданина или владеете какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: +996703332166; +996703695866; 102.