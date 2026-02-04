Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram

Национальный банк Кыргызстана зафиксировал новую волну мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По ее данным, злоумышленники распространяют рекламу с обещаниями содействия в получении государственных льготных кредитов на крайне выгодных условиях.

Для обмана граждан преступники используют следующие методы:

демонстрируют поддельные документы с официальным логотипом НБ КР;

публикуют фейковые положительные отзывы от якобы «счастливых клиентов»;

направляют фальшивые кредитные договоры.

После установления контакта мошенники под различными предлогами (оплата страховки, комиссии или регистрационных сборов) требуют перевести деньги на сторонние счета.

Нацбанк официально заявляет: данная рассылка является мошеннической схемой. Он напоминает, что:

Не обслуживает физических лиц и не выдает кредиты населению напрямую. Не открывает счета гражданам. Никогда не запрашивает перевод денег и не рассылает служебные удостоверения через мессенджеры.

В случае возникновения сомнений рекомендует перепроверять информацию в официальных источниках. Если вы пострадали от действий злоумышленников, необходимо немедленно заблокировать банковские карты и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее об участившихся в КР случаях телефонного мошенничества предупредил Госкомитет национальной безопасности.