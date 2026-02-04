20:24
Происшествия

В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве более чем на $1 миллиард

Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили двум гражданам Казахстана обвинения в организации масштабных мошеннических схем с программой Medicare и медицинским страхованием. По данным следствия, в результате этих действий госпрограммы и частные страховые компании понесли убытки на сумму свыше $1 миллиарда. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на интернет-издание CWBChicago.com.

CWBChicago.com — это англоязычное интернет-издание из США, ориентированное на освещение преступности, судебных дел и вопросов общественной безопасности в Чикаго.

Один из обвиняемых — Ануар Абдрахманов. Ему вменяют захват контроля над легально зарегистрированной компанией Priority One Medical Equipment в штате Кентукки и использование ее для подачи мошеннических заявок в рамках программы Medicare. По версии обвинения, с марта по август 2024 года фирма направила счета примерно на $666 миллионов за непрерывные мониторы уровня глюкозы и катетеры.

Согласно судебным документам, Ануар Абдрахманов въехал в США в мае 2023-го по летней рабочей визе, срок действия которой истек в сентябре того же года, однако продолжил проживать в стране. В апреле 2024-го он стал членом и менеджером Priority One после продажи компании прежним владельцем.

С мая по август 2024 года Medicare получила около 250 жалоб на Priority One. Многие получатели пособий заявляли, что не приобретали от компании никаких товаров или услуг. Шесть получателей Medicare в Иллинойсе сообщили следователям, что не заказывали и не получали диабетические принадлежности, а некоторые из них указали, что не страдают диабетом.

В июле 2024-го следователи, наблюдавшие за офисом Priority One в Кентукки, зафиксировали, что он выглядел закрытым и пустым. Нанятые сотрудники сообщили, что их задачей было лишь забирать почту и передавать ее через зашифрованное приложение Telegram руководителю, которого они никогда не видели лично. Судебные записи указывают, что чеки FedEx направлялись по адресам в пригородах Чикаго.

Один из сотрудников заявил, что потерял чек на $1 миллион, выданный компании, а после его обнаружения получил бонус в размере $2 тысяч.

Medicare приостановила выплаты Priority One в июле 2024 года до начала распределения средств. При этом страховые фирмы Medigap, по данным следствия, выплатили по искам не менее $450 тысяч. Финансовые документы указывают, что Ануар Абдрахманов перевел около $182 тысяч на счета в Гонконге и пытался отправить за рубеж еще более $200 тысяч. В августе 2024-го он также внес на счет Priority One около 30 чеков от страховых компаний Medigap на сумму примерно $22,5 тысячи.

Второму фигуранту дела — Таиру Смагулу, проживающему в районе Чикаго, — предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с программой Medicare. Следствие связывает его с компанией Medical Home Care Inc. из штата Коннектикут.

По версии прокуратуры, с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го Таир Смагул контролировал фирму и участвовал в общенациональной схеме выставления счетов Medicare и Medigap за катетеры и другое медицинское оборудование, которое не было необходимо по медицинским показаниям и зачастую не доставлялось пациентам.

Согласно обвинительному заключению, Medical Home Care подала около 470 тысяч заявок на общую сумму примерно $953 миллиона с мая 2023 года по июнь 2024-го. За это время Medicare получила более 27 тысяч жалоб от застрахованных лиц.

Следователи опросили 19 получателей Medicare, в том числе пятерых в Иллинойсе. Все они отрицали получение катетеров. Трое медицинских работников, указанных как назначавшие оборудование, заявили, что не выписывали его и указанные получатели не являются их пациентами.

Финансовые документы показывают, что страховые организации Medigap выплатили не менее $854 тысяч по мошенническим искам Medical Home Care в январе-феврале 2024 года.

Следствие утверждает, что Таир Смагул неоднократно снимал деньги через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл банковские счета компании, переведя чек с мошенническими средствами на свой личный счет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360631/
