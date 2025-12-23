Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год

Депутат Дастанбек Джумабеков призвал не принимать бюджет на 2026 год сразу в трех чтениях. Об этом он заявил на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша.

По его словам, в регламенте парламента он не нашел статьи, позволяющей сразу в трех чтениях одобрять законы, касающиеся бюджета.

«Давайте в первом чтении одобрим концепцию проекта, обсудим и через неделю одобрим во втором и третьем чтениях. Возможно, будут поправки или предложения. Иначе депутатам потом будет сложно», — сказал он.

Однако полпред президента в парламенте Алмасбек Абытов отметил, что бюджет должны были принять еще 1 декабря.

«В бюджете на 2026 год не будет изменений. Президент тоже просил завершить работу над всеми законами, связанными с экономикой, чтобы он мог их подписать 31 декабря», — резюмировал он.

Нардеп Дастан Бекешев заявил, что он вносил предложения ко второму чтению.

«Если мы примем проект сразу в трех чтениях, что будет с моими предложениями?» — задался он вопросом.

Глава кабмина ответил, что все предложения рассмотрят в рамках принятого бюджета.

«Все требования депутатов войдут в протокол, и мы все исполним», — ответил Адылбек Касымалиев.

В итоге депутаты сразу в трех чтениях приняли проект республиканского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.