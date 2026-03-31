15:08
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов

Фото 24.kg. Бообек Салимжанов

Из-за акции по бесплатной замене бессрочных водительских удостоверений государство недополучило около 350 миллионов сомов, при этом гражданам безвозмездно выдано 378 тысяч новых прав. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель управделами президента Бообек Салимжанов.  

Читайте по теме
По его словам, акция стартовала 15 января и действовала до 31 марта. С 1 апреля замена бессрочных прав станет платной.

Он добавил, что процедура замены до конца 2026 года будет проходить без необходимости предоставления медицинской справки формы 083 для владельцев бессрочных удостоверений. Водители с временными правами продолжают обмен документов по обычной процедуре.

Заместитель управделами президента подчеркнул, что акция позволила упростить процесс замены водительских удостоверений и сделать его более доступным для граждан по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368234/
просмотров: 197
Версия для печати
31 марта, вторник
14:55
14:49
Редкий кыргызский тюльпан вышел в финал мирового экологического конкурса в США
14:37
«Изгоните злых духов»: блогер высмеял новую красоту от мэрии Бишкека
14:34
Бумажные стаканчики из под национального напитка вызвали недовольство в Канте
14:32
Комитет ЖК одобрил законопроект о тишине