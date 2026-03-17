Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане

На охрану психического здоровья населения Кыргызстана выделяется несправедливо скромно — от 0,1 до 0,4 процента от общих расходов на здравоохранение. Об этом на брифинге сообщил психиатр центра семейной медицины № 6 Борис Ли.

По его словам, в странах с низким и средним доходом эта доля составляет 1-2 процента, в развитых государствах — 5-10 процентов и выше.

«То есть психическое здоровье француза, итальянца или испанца в 100 раз важнее здоровья кыргыза? Не думаю. Жители Кыргызстана имеют такое же право на поддержание своего психического здоровья», — сказал Борис Ли.

Он добавил, что в стране отмечается дефицит кадров в области психического здоровья. «По данным обоснования Всемирной организации здравоохранения за 2025 год, на 100 тысяч населения у нас примерно 11 специалистов. Это чуть выше общемирового уровня, который составляет 9, но стоит учитывать, что, к примеру, в странах Европы примерно 40-60 специалистов на 100 тысяч населения, а в богатых странах — более 100 специалистов», — отметил Борис Ли.

По словам завотделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраевой, у врачей-психиатров была маленькая зарплата, поэтому их количество из года в год уменьшалось. «Зарплата — основной фактор, который удерживает специалистов на местах. Поэтому были предусмотрены стимулирующие выплаты для мультидисциплинарных команд, в которые входят семейный врач, психиатр, психолог и патронажная медсестра», — сказала она.

На брифинге заявлено, что еще в 2018 году постановлением правительства КР утверждена Программа по охране психического здоровья населения, рассчитанная до 2030 года. План ее реализации есть, работа в этом направлении идет.