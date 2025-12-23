Комитеты ЖК в трех чтениях одобрили проект бюджета на 2026-2027 годы

Комитеты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях одобрили поправки в бюджет 2025 года и проект бюджета на плановый период 2026-2027 годов. Об этом стало известно на совместном их заседании.

На обсуждении поправок присутствовали все члены кабинета министров во главе с председателем Адылбеком Касымалиевым.

По просьбе полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова, депутаты сразу в трех чтениях поддержали поправки в республиканский бюджет.

В 2026 году совокупные доходы планируются в сумме 551 миллиард 207 миллионов 156 тысяч сомов, совокупные расходы — 550 миллиардов 770 миллионов 757 тысяч сомов, профицит — 436 миллионов 398 тысяч сомов.

В 2027 году совокупные доходы ожидаются в размере 593 миллиарда 80 миллионов 265 тысяч сомов, совокупные расходы — 552 миллиарда 416 миллионов 622 тысячи сомов, профицит — 40 миллиардов 663 миллиона 642 тысячи сомов.