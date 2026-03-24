14:14
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

От больницы до лицея «Акылман»: глава кабмина проверил стройки в Таласе

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Таласскую область проинспектировал строительство ряда социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

кабмина
Фото кабмина
Адылбек Касымалиев посетил строящийся детский развлекательный центр «Баластан». Объект возводят на участке площадью 6,5 гектара за счет средств Стабилизационного фонда Кыргызстана и Фонда развития Таласской области.
кабмина
Фото кабмина
Он также ознакомился с работой Таласской областной объединенной больницы имени Ч. Мамбетова. Корпуса медучреждения расположены в трех разных местах, что усложняет организацию медицинской помощи и увеличивает расходы. В связи с этим поручили проработать вопрос строительства новой современной больницы на 300 коек.
кабмина
Фото кабмина
Кроме того, Адылбек Касымалиев осмотрел строительство перинатального центра на 63 места, реализуемого в рамках программы «Охрана здоровья матери и ребенка». Стоимость проекта 6 миллионов евро, его финансируют при поддержке правительства Германии.

В рамках поездки глава кабмина проверил строительство центрального стадиона Таласа, который планируется ввести в эксплуатацию к концу августа 2026 года.

кабмина
Фото кабмина
Глава кабмина ознакомился и со строительством президентского лицея «Акылман», центральной мечети, городского парка, аллеи имени Нуржанова и нового здания Таласского государственного университета.

По итогам инспекции Адылбек Касымалиев поручил профильным госорганам обеспечить качественное и своевременное завершение всех объектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367233/
просмотров: 191
Версия для печати
24 марта, вторник
14:12
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики тубер...
13:59
Закупки, земля, услуги: мэрия Бишкека усиливает антикоррупционный контроль
13:56
13:49
Тазиковый ренессанс: в Бишкеке снова «креативят» с мусорками
13:47
Территорию бывшего кладбища в городе Ош превращают в зеленую зону