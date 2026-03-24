От больницы до лицея «Акылман»: глава кабмина проверил стройки в Таласе

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Таласскую область проинспектировал строительство ряда социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев посетил строящийся детский развлекательный центр «Баластан». Объект возводят на участке площадью 6,5 гектара за счет средств Стабилизационного фонда Кыргызстана и Фонда развития Таласской области.Он также ознакомился с работой Таласской областной объединенной больницы имени Ч. Мамбетова. Корпуса медучреждения расположены в трех разных местах, что усложняет организацию медицинской помощи и увеличивает расходы. В связи с этим поручили проработать вопрос строительства новой современной больницы на 300 коек.Кроме того, Адылбек Касымалиев осмотрел строительство перинатального центра на 63 места, реализуемого в рамках программы «Охрана здоровья матери и ребенка». Стоимость проекта 6 миллионов евро, его финансируют при поддержке правительства Германии.

В рамках поездки глава кабмина проверил строительство центрального стадиона Таласа, который планируется ввести в эксплуатацию к концу августа 2026 года.

Глава кабмина ознакомился и со строительством президентского лицея «Акылман», центральной мечети, городского парка, аллеи имени Нуржанова и нового здания Таласского государственного университета.

По итогам инспекции Адылбек Касымалиев поручил профильным госорганам обеспечить качественное и своевременное завершение всех объектов.