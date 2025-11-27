17:12
Экономика

Минэкономики: В Кыргызстане отменено 409 документов, а сроки госуслуг сокращены

В Кыргызстане продолжается реформа дебюрократизации экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, реформа уже дала конкретные результаты.

В рамках «регуляторной гильотины» из 905 разрешительных документов в государственном реестре после анализа осталось 496, еще 200 направлены на оптимизацию или отмену. Убрано требование нотариального заверения для большинства документов — теперь их можно подтверждать печатью юрлица. Согласительные комиссии ликвидированы, а решения принимают сами госорганы, что сократило сроки предоставления услуг в несколько раз.

По данным ведомства, в ходе реформы приняты 20 законов, 20 решений кабмина и 6 президентских указов, направленных на снижение административных барьеров.

НИСИ и межведомственная комиссия выявили десятки дублирующих функций и устаревших процедур. Значительная часть их уже исключена.

В министерстве отмечают, что упрощение процедур напрямую улучшает инвестиционный климат. Единые сроки, цифровые сервисы и понятные правила уменьшают риск для бизнеса и снижают пространство для коррупции.

В Минэкономики подчеркивают, что дебюрократизация — не разовая акция, а долгосрочная трансформация. Реформа будет продолжена, а упрощенные нормы — закреплены через цифровизацию, новые стандарты и обучение госслужащих.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352525/
просмотров: 62
