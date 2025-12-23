В США анонсировали создание нового класса военных кораблей с названием «Трамп»

Американский президент анонсировал создание нового класса военных кораблей. Он получит название «Трамп», передает Fox News.

О строительстве двух тяжеловооруженных военных кораблей нового класса Дональд Трамп объявил в своей резиденции Мар-а-Лаго в присутствии министра обороны Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и министра военно-морских сил Джона Фелана.

По словам главы Белого дома, новые корабли будут «одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей» и «крупнейшими линкорами в истории нашей страны». Их предполагается оснастить ракетами, способными нести ядерные боеголовки, а также лазерами и гиперзвуковыми ракетами — вооружением, которое еще находится в стадии разработки.

Корабли класса «Трамп» будут значительно больше существующих американских эсминцев и крейсеров, отмечается в сообщении. Но их предполагаемое водоизмещение — 30-40 тысяч тонн — будет меньше, чем у последних американских линкоров класса «Айова», которые вывели из эксплуатации в 1990-х годах.