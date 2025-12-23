10:52
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

В США анонсировали создание нового класса военных кораблей с названием «Трамп»

Американский президент анонсировал создание нового класса военных кораблей. Он получит название «Трамп», передает Fox News.

О строительстве двух тяжеловооруженных военных кораблей нового класса Дональд Трамп объявил в своей резиденции Мар-а-Лаго в присутствии министра обороны Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и министра военно-морских сил Джона Фелана.

По словам главы Белого дома, новые корабли будут «одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей» и «крупнейшими линкорами в истории нашей страны». Их предполагается оснастить ракетами, способными нести ядерные боеголовки, а также лазерами и гиперзвуковыми ракетами — вооружением, которое еще находится в стадии разработки.

Корабли класса «Трамп» будут значительно больше существующих американских эсминцев и крейсеров, отмечается в сообщении. Но их предполагаемое водоизмещение — 30-40 тысяч тонн — будет меньше, чем у последних американских линкоров класса «Айова», которые вывели из эксплуатации в 1990-х годах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355568/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $901 миллиард
В «Аллее славы президентов» появились новые таблички. Их лично подписал Трамп
Дональд Трамп получил премию «Золотой глобус» от ФИФА
Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка. Они помирились
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп
BBC извинилась перед Дональдом Трампом, но отказалась платить компенсацию
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:51
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали быв...
10:50
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран