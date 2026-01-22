Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»

Узбекистан и Казахстан присоединились к международной организации «Совет мира». Устав структуры 22 января в Давосе подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что будет председателем совета.

По его словам, после полного формирования организации она сможет принимать практически любые решения. «Как только этот «Совет мира» будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. Мы будем делать это совместно с ООН», — подчеркнул американский лидер.

Читайте по теме Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА

К новой организации также присоединились еще 18 государств. Каждая страна-участница получает один голос. Решения принимаются большинством, однако вступают в силу только после одобрения председателя совета — Дональда Трампа.

Сообщается, что «Совет мира» будет работать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

Напомним, «Совет мира» изначально создавался для контроля за соблюдением условий мирных договоренностей в секторе Газа. Приглашения вступить в организацию получили 60 стран.