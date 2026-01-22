17:59
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Власть

Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»

Фото из интернета. Президент США Дональд Трамп

Узбекистан и Казахстан присоединились к международной организации «Совет мира». Устав структуры 22 января в Давосе подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что будет председателем совета.

По его словам, после полного формирования организации она сможет принимать практически любые решения. «Как только этот «Совет мира» будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. Мы будем делать это совместно с ООН», — подчеркнул американский лидер.

Читайте по теме
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА

К новой организации также присоединились еще 18 государств. Каждая страна-участница получает один голос. Решения принимаются большинством, однако вступают в силу только после одобрения председателя совета — Дональда Трампа.

Сообщается, что «Совет мира» будет работать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

Напомним, «Совет мира» изначально создавался для контроля за соблюдением условий мирных договоренностей в секторе Газа. Приглашения вступить в организацию получили 60 стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358915/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Россия готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств
«Совет мира» может со временем заменить ООН — Дональд Трамп
Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»
Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по ситуации в Газе
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
Трамп не против, если Мария Мачадо передаст ему свою Нобелевскую премию мира
Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Белый дом — СМИ
Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекордно упал
В США анонсировали создание нового класса военных кораблей с названием «Трамп»
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
17:50
Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира» Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»
17:40
Стройку без разрешений выявили в Манасе: работы остановлены
17:34
Кабмин утвердит статус Центра охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой
16:24
В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине
16:14
Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы