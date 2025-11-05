Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на пленарных дебатах Второго Всемирного саммита по социальному развитию, проходящего под эгидой ООН в городе Доха. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, Кыргызстан представил основные направления реализуемых реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, а также планы по дальнейшему развитию человеческого капитала.
В своем обращении Эдиль Байсалов подтвердил приверженность КР к Дохинской политической декларации, подчеркнув, что реализация трех столпов социальной политики — искоренение нищеты, достойный труд и социальная инклюзивность — является основой национальной стратегии развития.
В рамках саммита Эдиль Байсалов провел ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, экологии и социальной политики. Эдиль Байсалов выразил признательность международным партнерам за поддержку национальных реформ и вклад в устойчивое развитие Кыргызстана.
На полях саммита КР организовала сайд-ивент на тему «Инвестиции в человеческий капитал: программы и успешные практики в Кыргызской Республике».