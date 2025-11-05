16:04
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на пленарных дебатах Второго Всемирного саммита по социальному развитию, проходящего под эгидой ООН в городе Доха. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Кыргызстан представил основные направления реализуемых реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, а также планы по дальнейшему развитию человеческого капитала.

В своем обращении Эдиль Байсалов подтвердил приверженность КР к Дохинской политической декларации, подчеркнув, что реализация трех столпов социальной политики — искоренение нищеты, достойный труд и социальная инклюзивность — является основой национальной стратегии развития.

Он отметил, что Национальная программа развития до 2030 года ставит в центр государственной политики инвестиции в человеческий капитал — в образование, здравоохранение и социальную защиту. Зампредседателя кабмина подчеркнул, что за годы руководства президента Садыра Жапарова Кыргызстан почти утроил показатель ВВП на душу населения, который, по оценкам, к концу 2025 года достигнет около $3 тысяч. Это стало возможным благодаря устойчивому экономическому росту и повышению реальных доходов граждан.

В рамках саммита Эдиль Байсалов провел ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, экологии и социальной политики. Эдиль Байсалов выразил признательность международным партнерам за поддержку национальных реформ и вклад в устойчивое развитие Кыргызстана.

На полях саммита КР организовала сайд-ивент на тему «Инвестиции в человеческий капитал: программы и успешные практики в Кыргызской Республике», где представлены основные направления реализуемых реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты и планы по дальнейшему развитию человеческого капитала.

Эдиль Байсалов выступил в качестве сопредседателя совместно с президентом Черногории Яковом Милатовичем на круглом столе «Укрепление трех столпов социального развития: искоренение нищеты, полная и производительная занятость, достойный труд для всех и социальная инклюзивность», где представил видение Кыргызстана по продвижению социальной справедливости и равных возможностей.
