Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова

Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите «Центральная Азия – США» (С5+1), который состоялся в Вашингтоне. До начала заседания в зале царила напряженная рабочая атмосфера.

Как передают корреспонденты, сразу после объявления о начале съемки журналисты устремились вперед, пытаясь занять выгодные позиции. В какой-то момент в проходах возникла давка — каждый спешил запечатлеть первые кадры встречи лидеров.

Охрана и сотрудники протокола вынуждены были оперативно вмешаться и навести порядок, чтобы обеспечить спокойный ход мероприятия.

После короткой паузы саммит продолжился в рабочем режиме. Президенты стран Центральной Азии и лидер США провели серию обсуждений по вопросам регионального сотрудничества, экономической безопасности и инфраструктурных проектов.