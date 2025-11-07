17:19
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова

Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите «Центральная Азия – США» (С5+1), который состоялся в Вашингтоне. До начала заседания в зале царила напряженная рабочая атмосфера.

Как передают корреспонденты, сразу после объявления о начале съемки журналисты устремились вперед, пытаясь занять выгодные позиции. В какой-то момент в проходах возникла давка — каждый спешил запечатлеть первые кадры встречи лидеров.

Охрана и сотрудники протокола вынуждены были оперативно вмешаться и навести порядок, чтобы обеспечить спокойный ход мероприятия.

После короткой паузы саммит продолжился в рабочем режиме. Президенты стран Центральной Азии и лидер США провели серию обсуждений по вопросам регионального сотрудничества, экономической безопасности и инфраструктурных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350116/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Кыргызстан планирует открыть посольство в Египте. Итоги переговоров президентов
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
7 ноября, пятница
17:16
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenhei...
17:14
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
17:03
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
16:59
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова
16:53
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом