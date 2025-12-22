Президент Кыргызстана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Обсуждены ключевые вопросы деятельности ЕАЭС и определены дальнейшие ориентиры углубления интеграции.

Садыр Жапаров подчеркнул, что совместными усилиями Союз прошел его устойчиво и организованно, отметив, что 2025 год был богат важными мероприятиями для социально-экономического развития стран пятерки: удалось обеспечить экономическую устойчивость, укрепить внутренний рынок и развить кооперационные связи.

«Экономическое сотрудничество в рамках нашего Союза не просто развивается — оно набирает силу. Взаимная торговля достигла почти $100 миллиардов, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что имеющийся большой потенциал во взаимной торговле до конца еще не реализован.

Садыр Жапаров подчеркнул, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее Союз и выше его конкурентоспособность.

«Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли», — указал президент КР.

По его словам, нашей стране удалось сохранить положительную динамику показателей. По итогам 11 месяцев ВВП вырос на 10,2 процента — рост зафиксирован в промышленности, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Подтвердил приоритет продовольственной и энергетической безопасности, как взаимосвязанных элементов экономической стабильности стран и предложил договориться о конкретных мерах, которые позволили бы укрепить агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства.

«Мы последовательно поддерживаем курс на расширение географии партнерства и заключение соглашений о свободной торговле, рассматривая их как действенный инструмент повышения конкурентоспособности экономик государств-членов ЕАЭС», — сказал Садыр Жапаров и выразил уверенность, что бизнес стран Союза в полной мере воспользуется возможностями, которые открывают соглашения с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном и Индонезией, подписанные в этом году.