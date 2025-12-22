09:40
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Власть

В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров награжден Международной премией мира имени Льва Толстого. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербургской Государственной консерватории в присутствии глав государств ЕАЭС и стран-наблюдателей.

Напомним, в сентябре лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования объявлены лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Лидеры трех стран удостоены награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе — 31 марта 2025 года подписан Договор о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандская декларация о вечной дружбе.

Выступая с речью, президент КР отметил, что эта награда является признанием совместного вклада в укрепление мира, стабильности и обеспечение безопасности Центральной Азии.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня регион становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

«Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся.

Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству», — сказал он.

Садыр Жапаров процитировал великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова: «Будущее человечества возможно только через диалог культур и народов».
Ссылка: https://24.kg/vlast/355389/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе
Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского
В Москве впервые вручили Международную премию «Евразия». Кыргызстан в списке
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
Садыр Жапаров стал лауреатом премии мира имени Льва Толстого
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову
Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов&nbsp;ЖК Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК
Большая пресс-конференция Путина: президент&nbsp;РФ признался, что влюблен Большая пресс-конференция Путина: президент РФ признался, что влюблен
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
22 декабря, понедельник
09:22
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс...
09:19
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
08:57
Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году
08:35
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
08:23
В Китае ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане