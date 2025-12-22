В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров награжден Международной премией мира имени Льва Толстого. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербургской Государственной консерватории в присутствии глав государств ЕАЭС и стран-наблюдателей.

Напомним, в сентябре лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования объявлены лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Лидеры трех стран удостоены награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе — 31 марта 2025 года подписан Договор о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандская декларация о вечной дружбе.

Выступая с речью, президент КР отметил, что эта награда является признанием совместного вклада в укрепление мира, стабильности и обеспечение безопасности Центральной Азии.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня регион становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

«Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся.

Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству», — сказал он.

Садыр Жапаров процитировал великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова: «Будущее человечества возможно только через диалог культур и народов».