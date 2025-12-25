Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов

Депутаты Жогорку Кенеша 25 декабря приняли проект постановления «Об утверждении размера денежного вознаграждения премии Межпарламентской Ассамблеи государств—участников СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год».

Как сообщил председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Эльдар Сулайманов, размер денежного вознаграждения премии на 2026 год предлагается установить в сумме 1 миллион сомов.

По итогам обсуждения проект постановления был одобрен.