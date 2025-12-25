Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов

Депутаты Жогорку Кенеша 25 декабря приняли проект постановления «Об утверждении размера денежного вознаграждения премии Межпарламентской Ассамблеи государств—участников СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год».
Как сообщил председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Эльдар Сулайманов, размер денежного вознаграждения премии на 2026 год предлагается установить в сумме 1 миллион сомов.
По итогам обсуждения проект постановления был одобрен.
Отметим, что премия Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова учреждена в 2012 году по инициативе Жогорку Кенеша и финансируется за счет средств парламента Кыргызстана. Она присуждается за выдающиеся достижения в области литературы и значительный вклад в развитие культурного сотрудничества между государствами—участниками СНГ.