Общество

В Бишкеке пройдет вручение кинопремии «Ак Илбирс»

30 декабря 2025 года в 16.00 в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится торжественная церемония вручения Национальной кинопремии «Ак Илбирс» — одной из главных профессиональных наград в сфере кыргызского кино. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, кинопремия «Ак Илбирс» ежегодно отмечает лучшие достижения национального кинематографа и объединяет ведущих режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, а также представителей технических профессий.

Премия носит имя белого снежного барса — символа силы и стремления, олицетворяющего развитие и устойчивость культуры. В рамках церемонии победители будут определены в 15 номинациях, охватывающих художественные, документальные и короткометражные фильмы.
