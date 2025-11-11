Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе

Лауреатом Букеровской премии 2025 года по литературе стал британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh), который жюри назвало «необыкновенным» и «совершенно особенным» произведением. Об этом сообщает ВВС.

Фото ВВС. Лауреатом Букеровской премии 2025 года по литературе стал британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть»

Церемония вручения одной из самых престижных наград в литературе прошла в Лондоне. Жюри в этом году возглавлял ирландский драматург Родди Дойл.

«Члены жюри обсуждали шесть книг, вошедших в шорт-лист, более пяти часов. Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была «Плоть» — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать ее — одно удовольствие», — сказал Родди Дойл.

Роман «Плоть», ставший шестым в творчестве писателя, рассказывает историю молодого венгра по имени Иштван, проходящего через разные этапы жизни — от скромного венгерского жилого комплекса до блистательного мира сверхбогатых в Лондоне.

Букеровская премия (The Booker Prize) — престижная литературная награда, ежегодно присуждаемая за лучшее художественное произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Великобритании или Ирландии.