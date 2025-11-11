12:48
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе

Лауреатом Букеровской премии 2025 года по литературе стал британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh), который жюри назвало «необыкновенным» и «совершенно особенным» произведением. Об этом сообщает ВВС.

ВВС
Фото ВВС. Лауреатом Букеровской премии 2025 года по литературе стал британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть»

Церемония вручения одной из самых престижных наград в литературе прошла в Лондоне. Жюри в этом году возглавлял ирландский драматург Родди Дойл.

«Члены жюри обсуждали шесть книг, вошедших в шорт-лист, более пяти часов. Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была «Плоть» — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать ее — одно удовольствие», — сказал Родди Дойл.

Роман «Плоть», ставший шестым в творчестве писателя, рассказывает историю молодого венгра по имени Иштван, проходящего через разные этапы жизни — от скромного венгерского жилого комплекса до блистательного мира сверхбогатых в Лондоне.

Букеровская премия (The Booker Prize) — престижная литературная награда, ежегодно присуждаемая за лучшее художественное произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Великобритании или Ирландии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350431/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского
В Москве впервые вручили Международную премию «Евразия». Кыргызстан в списке
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
Садыр Жапаров стал лауреатом премии мира имени Льва Толстого
Роман Султана Раева «Жанжаза» издан в США на английском языке
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову
Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
11 ноября, вторник
12:38
Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по л...
12:19
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал
12:15
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
12:12
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
12:10
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода