Фонд расследовательской журналистики объявил конкурс на премию Улана Эгизбаева

Фонд расследовательской журналистики объявил конкурс на соискание VIII премии имени Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование 2025 года в Кыргызстане.

Цель конкурса — развитие и повышение качества расследовательской журналистики, привлечение молодых авторов к этому жанру, а также выявление коррупционных фактов и нарушений законодательства.

К участию принимаются работы журналистов, медиаорганизаций, фрилансеров, гражданских активистов, блогеров и студентов. Оцениваться материалы будут по актуальности и масштабу темы, авторскому подходу, полноте раскрытия, доказательной базе, эксклюзивности информации, мультимедийности, а также соблюдению профессиональных и этических стандартов.

По итогам конкурса автору или группе авторов лучшего расследования будет вручена премия имени Уланбека Эгизбаева.

Ссылки на опубликованные материалы необходимо направить до 31 января 2026 года на электронный адрес azamattynaitegin@gmail.com.

В письме нужно указать имя автора, полное название редакции или организации и краткую аннотацию работы. Заявки, поданные после установленного срока, рассматриваться не будут.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2025 года. Один участник может представить неограниченное количество работ. Неопубликованные материалы к участию не допускаются.