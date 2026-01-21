Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году

В прошлом году в мире зарегистрировано 1,52 миллиарда международных туристов, что почти на 60 миллионов человек, или на 4 процента, больше, чем в 2024-м. Об этом сообщила Служба новостей ООН.
По ее данным, показатели отражают возвращение к допандемийным тенденциям роста. Результаты обусловлены высоким спросом, устойчивой динамикой крупных рынков и продолжающимся восстановлением потока в Азии и Тихоокеанском регионе. Расширение авиасообщения и визовых услуг также поддержали международные путешествия в 2025 году.
Комментируя эти сведения, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Шейха Аль Нувайс отметила, что спрос на поездки оставался высоким на протяжении всего года, несмотря на высокую инфляцию в секторе туристических услуг и неопределенность из-за геополитической напряженности.
Некоторые из стран, предоставивших данные за 12 месяцев прошлого года, продемонстрировали двузначный рост количества международных прибытий. В числе лидеров — Бразилия (37 процентов), Египет (20 процентов), Марокко (14 процентов) и Сейшельские острова (13 процентов).
Ожидается, что в 2026 году международный туризм вырастет на 3-4 процента по сравнению с 2025-м. Это при условии, что Азия и Тихоокеанский регион продолжат демонстрировать признаки восстановления, мировые экономические условия останутся благоприятными, а геополитические конфликты не обострятся. Неопределенность, вызванная текущей геополитической напряженностью и конфликтами, увеличивает риски для туризма в этом году.
При этом крупные международные события, такие как зимние Олимпийские игры в Италии и чемпионат мира по футболу (Канада, США и Мексика), внесут свой вклад в международные путешествия.