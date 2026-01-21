20:04
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году

Фото Службы новостей ООН. Пирамиды в Египте

В прошлом году в мире зарегистрировано 1,52 миллиарда международных туристов, что почти на 60 миллионов человек, или на 4 процента, больше, чем в 2024-м. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, показатели отражают возвращение к допандемийным тенденциям роста. Результаты обусловлены высоким спросом, устойчивой динамикой крупных рынков и продолжающимся восстановлением потока в Азии и Тихоокеанском регионе. Расширение авиасообщения и визовых услуг также поддержали международные путешествия в 2025 году.

Читайте по теме
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество

Комментируя эти сведения, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Шейха Аль Нувайс отметила, что спрос на поездки оставался высоким на протяжении всего года, несмотря на высокую инфляцию в секторе туристических услуг и неопределенность из-за геополитической напряженности.

Некоторые из стран, предоставивших данные за 12 месяцев прошлого года, продемонстрировали двузначный рост количества международных прибытий. В числе лидеров — Бразилия (37 процентов), Египет (20 процентов), Марокко (14 процентов) и Сейшельские острова (13 процентов).

Как отмечается, доходы от туризма в 2025-м достигли рекордных $2,2 триллиона.

Ожидается, что в 2026 году международный туризм вырастет на 3-4 процента по сравнению с 2025-м. Это при условии, что Азия и Тихоокеанский регион продолжат демонстрировать признаки восстановления, мировые экономические условия останутся благоприятными, а геополитические конфликты не обострятся. Неопределенность, вызванная текущей геополитической напряженностью и конфликтами, увеличивает риски для туризма в этом году.

При этом крупные международные события, такие как зимние Олимпийские игры в Италии и чемпионат мира по футболу (Канада, США и Мексика), внесут свой вклад в международные путешествия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358709/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
«Совет мира» может со временем заменить ООН — Дональд Трамп
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН
В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров. А как в других странах?
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество
Ввести государственное регулирование в сфере экотуризма предлагает чиновник
Вклад туристической отрасли в ВВП Кыргызстана составил 4,3 процента — Джанузаков
Все для туристов. Экотуризм и глэмпинг активно развивают в Кыргызстане
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
20:03
Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов...
19:44
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти снюсы
19:24
Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году
19:15
Нуридин ажы Мамасабиров назначен представителем муфтия в Нарынской области
19:02
Пункт пропуска «Кеген — Каркыра» переведут на круглосуточный режим