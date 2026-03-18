Касымалиев дал интервью МТРК «Мир»: о росте экономики, туризме и рыбалке

Председатель кабмина Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев дал эксклюзивное интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Встреча была приурочена к 35-летию Содружества Независимых Государств.
В беседе с заместителем председателя МТРК «Мир» Ириной Флюр глава кабмина подвел итоги социально-экономического развития страны за 2025 год. По его словам, Кыргызстану удалось обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивый рост ВВП.
Отдельное внимание в интервью было уделено туристическому потенциалу страны. Глава кабмина рассказал о планах по развитию экотуризма и строительству современных горнолыжных кластеров, подчеркнув, что Кыргызстан нацелен на создание сервиса мирового уровня для привлечения туристов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Также в ходе интервью затронуты личные темы. Адылбек Касымалиев рассказал, что предпочитает активный отдых и назвал рыбалку главным источником вдохновения.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча Касымалиева с председателем МТРК «Мир» Радиком Батыршиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в информационной сфере и роль телерадиокомпании в укреплении единого информационного пространства стран СНГ.
Полную версию интервью покажут 20 марта.