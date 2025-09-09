Садыр Жапаров стал лауреатом премии мира имени Льва Толстого

Лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования объявлены лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Торжественная церемония состоялась в Москве в день рождения Толстого — выдающегося писателя и философа, передает ТАСС.

По его данным, президенты удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Напомним, 31 марта Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан подписали Договор о точке стыка госграниц, полностью завершив правовое оформление общих рубежей, и «тем самым внесли весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами».

Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом.