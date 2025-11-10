Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского

Народный писатель Кыргызской Республики Султан Раев удостоен I Международной литературной премии имени Исмаила Гаспринского. Награждение состоялось в рамках V Глобального медиафорума, который проходил с 6 по 9 ноября в турецкой Аланье. Об этом сообщают организаторы.

Форум организовал Глобальный совет журналистов (KGK). В мероприятии приняли участие более 310 представителей СМИ из 41 страны.

В ходе церемонии вручения отмечены журналисты, дипломаты, ученые, деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие своих сфер.

В числе лауреатов V Глобальных премий — Африм Гаши (дипломатия, Северная Македония), профессор медицины Ахмет Аланай (наука, Турция), журналист Сами Шехаде (Палестина), а также Михаил Гусман (Россия), Решат Маджит (Азербайджан) и Нур Вираль (Турция) в категории «Медиа».

Премия имени Исмаила Гаспринского, учрежденная в этом году, направлена на укрепление культурных связей в тюркском мире и сохранение идеалов просветителя, призывавшего к «единству в языке, делах и помыслах».

Исмаил Гаспринский (1851-1914) — крымско-татарский просветитель, педагог и издатель, основатель газеты Tercüman. Один из первых идеологов тюркского единства и реформатор системы образования. Его девиз «Единство в языке, мыслях и делах» стал символом возрождения культурных связей тюркоязычных народов.

Лауреаты I Международной премии имени Исмаила Гаспринского:

за службу народу — Абдулькадир Уралоглу (министр транспорта Турции);

журналистика — Сердар Карагөз (генеральный директор агентства «Анадолу»);

образование — профессор Закир Авшар (Турция);

литература — Султан Раев (Кыргызстан);

искусство — Жангали Алимханулы (Казахстан).