Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского

Народный писатель Кыргызской Республики Султан Раев удостоен I Международной литературной премии имени Исмаила Гаспринского. Награждение состоялось в рамках V Глобального медиафорума, который проходил с 6 по 9 ноября в турецкой Аланье. Об этом сообщают организаторы.
Форум организовал Глобальный совет журналистов (KGK). В мероприятии приняли участие более 310 представителей СМИ из 41 страны.
В ходе церемонии вручения отмечены журналисты, дипломаты, ученые, деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие своих сфер.
В числе лауреатов V Глобальных премий — Африм Гаши (дипломатия, Северная Македония), профессор медицины Ахмет Аланай (наука, Турция), журналист Сами Шехаде (Палестина), а также Михаил Гусман (Россия), Решат Маджит (Азербайджан) и Нур Вираль (Турция) в категории «Медиа».
Премия имени Исмаила Гаспринского, учрежденная в этом году, направлена на укрепление культурных связей в тюркском мире и сохранение идеалов просветителя, призывавшего к «единству в языке, делах и помыслах».
Исмаил Гаспринский (1851-1914) — крымско-татарский просветитель, педагог и издатель, основатель газеты Tercüman. Один из первых идеологов тюркского единства и реформатор системы образования. Его девиз «Единство в языке, мыслях и делах» стал символом возрождения культурных связей тюркоязычных народов.
Лауреаты I Международной премии имени Исмаила Гаспринского:
- за службу народу — Абдулькадир Уралоглу (министр транспорта Турции);
- журналистика — Сердар Карагөз (генеральный директор агентства «Анадолу»);
- образование — профессор Закир Авшар (Турция);
- литература — Султан Раев (Кыргызстан);
- искусство — Жангали Алимханулы (Казахстан).
Глобальный совет журналистов (KGK) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Анкаре. Объединяет журналистов, исследователей и деятелей медиа из стран Турции, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока. Проводит форумы, премии и обучающие программы, направленные на развитие профессиональных и культурных связей.