11:50
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского

Фото KGK. Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского

Народный писатель Кыргызской Республики Султан Раев удостоен I Международной литературной премии имени Исмаила Гаспринского. Награждение состоялось в рамках V Глобального медиафорума, который проходил с 6 по 9 ноября в турецкой Аланье. Об этом сообщают организаторы.

Форум организовал Глобальный совет журналистов (KGK). В мероприятии приняли участие более 310 представителей СМИ из 41 страны.

В ходе церемонии вручения отмечены журналисты, дипломаты, ученые, деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие своих сфер.

В числе лауреатов V Глобальных премий — Африм Гаши (дипломатия, Северная Македония), профессор медицины Ахмет Аланай (наука, Турция), журналист Сами Шехаде (Палестина), а также Михаил Гусман (Россия), Решат Маджит (Азербайджан) и Нур Вираль (Турция) в категории «Медиа».

Премия имени Исмаила Гаспринского, учрежденная в этом году, направлена на укрепление культурных связей в тюркском мире и сохранение идеалов просветителя, призывавшего к «единству в языке, делах и помыслах».

 

Исмаил Гаспринский (1851-1914) — крымско-татарский просветитель, педагог и издатель, основатель газеты Tercüman. Один из первых идеологов тюркского единства и реформатор системы образования. Его девиз «Единство в языке, мыслях и делах» стал символом возрождения культурных связей тюркоязычных народов.

Лауреаты I Международной премии имени Исмаила Гаспринского:

  • за службу народу — Абдулькадир Уралоглу (министр транспорта Турции);
  • журналистика — Сердар Карагөз (генеральный директор агентства «Анадолу»);
  • образование — профессор Закир Авшар (Турция);
  • литература — Султан Раев (Кыргызстан);
  • искусство — Жангали Алимханулы (Казахстан).
 

Глобальный совет журналистов (KGK) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Анкаре. Объединяет журналистов, исследователей и деятелей медиа из стран Турции, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока. Проводит форумы, премии и обучающие программы, направленные на развитие профессиональных и культурных связей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350260/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве впервые вручили Международную премию «Евразия». Кыргызстан в списке
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
Садыр Жапаров стал лауреатом премии мира имени Льва Толстого
Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову
Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
В Берлине презентовали роман Султана Раева «Мальчик, держащий солнце»
Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
11:48
Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026 Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке пал...
11:43
Досрочные выборы: на одно депутатское место претендует 5,2 кандидата
11:33
За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей
11:31
В Нарынском районе до весны закрыли дорогу Нарын — Орук-Там
11:28
В Кочкорском районе временно закрыли перевал Калмак-Ашуу