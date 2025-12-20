17:09
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Власть

Официальный визит президента Кыргызстана в Японию завершился

Завершился официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Японию, состоявшийся 18-20 декабря. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, 18 декабря глава государства встретился с императором Японии Нарухито.

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления дружественных связей, развития культурно-гуманитарного сотрудничества и расширения взаимопонимания и доверия между народами Кыргызстана и Японии.

Сегодня Садыр Жапаров принял участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония». 

В своем выступлении он подчеркнул, что саммит выражает общее стремление вывести партнерство между странами Центральной Азии и Японией на качественно новый уровень.

Далее президент принял участие в церемонии объявления двусторонних документов по итогам бизнес-форума Диалога «Центральная Азия + Япония».

Читайте по теме
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном

В рамках мероприятия рассмотрены приоритетные направления взаимодействия, включая устойчивое развитие, формирование «зеленой» экономики, цифровизацию, развитие IT-индустрии, а также вопросы развития человеческого капитала и образования.

В тот же день Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничеств в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, наращивания взаимной торговли и инвестиций, развития партнерства в области устойчивой и зеленой энергетики, подготовке и повышении квалификации кадров, а также расширения взаимодействия в сфере спорта и туризма.

По итогам двусторонней встречи подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия и углубление сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355358/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном
Саммит в Токио. Садыр Жапаров пригласил инвесторов в ряд проектов
МИДы Кыргызстана и Японии подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
Япония и КР обсуждают перспективы сотрудничества в сфере биотехнологий
Садыр Жапаров встретился с императором Японии Нарухито
ЦА+Япония: в МИД РФ надеются, что встреча не будет затрагивать интересы России
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Японию
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из&nbsp;системы госслужбы Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
Бизнес
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
20 декабря, суббота
17:01
В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез
16:53
Официальный визит президента Кыргызстана в Японию завершился
16:46
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии
16:33
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
16:26
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования