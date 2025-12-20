Официальный визит президента Кыргызстана в Японию завершился

Завершился официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Японию, состоявшийся 18-20 декабря. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, 18 декабря глава государства встретился с императором Японии Нарухито.

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления дружественных связей, развития культурно-гуманитарного сотрудничества и расширения взаимопонимания и доверия между народами Кыргызстана и Японии.

Сегодня Садыр Жапаров принял участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония».

В своем выступлении он подчеркнул, что саммит выражает общее стремление вывести партнерство между странами Центральной Азии и Японией на качественно новый уровень.

Далее президент принял участие в церемонии объявления двусторонних документов по итогам бизнес-форума Диалога «Центральная Азия + Япония».

В рамках мероприятия рассмотрены приоритетные направления взаимодействия, включая устойчивое развитие, формирование «зеленой» экономики, цифровизацию, развитие IT-индустрии, а также вопросы развития человеческого капитала и образования.

В тот же день Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничеств в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, наращивания взаимной торговли и инвестиций, развития партнерства в области устойчивой и зеленой энергетики, подготовке и повышении квалификации кадров, а также расширения взаимодействия в сфере спорта и туризма.

По итогам двусторонней встречи подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия и углубление сотрудничества.