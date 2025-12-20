Саммит в Токио. Садыр Жапаров пригласил инвесторов в ряд проектов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил сегодня на первом саммите «Центральная Азия — Япония» в Токио. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, глава государства подчеркнул, что саммит выражает общее стремление вывести партнерство между странами Центральной Азии и Японией на качественно новый уровень.

«С момента образования данного диалога Центральная Азия превратилась в самодостаточный регион, демонстрирующий устойчивый экономический рост и развитие во всех секторах экономики. В условиях положительной динамики особую значимость приобретает выстраивание эффективных и долгосрочных форматов нашего взаимодействия», — сказал он.

Садыр Жапаров подтвердил, что наша республика поддерживает предложение Японии сосредоточить совместную работу на трех ключевых направлениях — экологичность и устойчивость, коммуникации, развитие человеческих ресурсов.

В этой связи президент предложил при участии Японии создать региональную систему раннего оповещения и развивать обмен данными по прогнозированию природных угроз.

Он отметил, что изменение климата и устойчивое развитие являются ключевыми вызовами для КР как горной страны. Таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост селевых потоков и сейсмической активности напрямую угрожают населению и инфраструктуре.

Глава государства обозначил приверженность Кыргызстана «зеленой» экономике, развитию возобновляемой энергетики и чистых технологий, обозначив ГЭС «Камбар-Ата-1» как ключевой стратегический проект. Он также выразил заинтересованность в трансфере японских «зеленых» технологий и новых механизмах финансирования экологических проектов.

Садыр Жапаров напомнил об инициативе ООН по Пятилетию действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы и пригласил партнеров к участию во Втором Глобальном горном саммите в Бишкеке.

Констатируя высокий уровень сотрудничества с Японией, он высоко оценил вклад японской стороны в устойчивое развитие КР и пригласил инвесторов к участию в проекте экологически чистого города Асмана.

В контексте развития коммуникаций президент подчеркнул, что выгодное географическое положение в центре Евразии открывает для нашей республики возможности стать региональным хабом для транспортных, логистических, торговых и финансовых потоков. Повышение связности, модернизация инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем позволят сократить издержки бизнеса и укрепить позиции страны в региональной логистике.

Глава государства отметил нацеленность Кыргызстана на развитие дорожной и железнодорожной сети, гражданской авиации и транспортно-логистических центров, а также на расширение участия республики в международных маршрутах.

Отдельно он заявил о готовности к сотрудничеству с Японией в сфере информационных технологий, обозначив Парк высоких технологий КР в качестве платформы для реализации совместных цифровых проектов, трансфера передовых японских технологий, а также подготовки инженерных и IT-кадров.

Садыр Жапаров также акцентировал внимание на том, что развитие человеческих ресурсов является одним из ключевых приоритетов сотрудничества с Японией.

Он высоко оценил результаты программы JDS, выпускники которой многие годы вносят вклад в развитие страны, и выразил заинтересованность в расширении образовательных квот в ведущих университетах Японии, прежде всего по направлениям информационных технологий и инженерии.

Президент заявил, что партнерство в сфере туризма является важным фактором сближения народов Кыргызстана и Японии. Он указал, что богатое историко-культурное наследие республики, сформированное на пересечении торговых путей и цивилизаций, а также сохранившиеся элементы буддийской культуры представляют особый интерес для японских туристов. В этой связи глава государства выразил готовность к взаимодействию по сохранению культурного многообразия и созданию специализированного музейного комплекса.

В завершение Садыр Жапаров подчеркнул, что КР последовательно развивает туристическую инфраструктуру с целью формирования круглогодичного туристического сезона, отметив реализацию крупного горнолыжного проекта «Ала-Тоо Резорт» и пригласив японских партнеров к участию в его развитии.