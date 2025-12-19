12:36
Садыр Жапаров встретился с императором Японии Нарухито

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 декабря в рамках официального визита в Японию провел встречу с императором Японии Нарухито.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления дружественных связей, развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширения взаимопонимания и доверия между народами Кыргызстана и Японии.

Император Нарухито тепло приветствовал главу кыргызского государства и подчеркнул значимость визита для дальнейшего углубления кыргызско-японских отношений. Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что кыргызский народ испытывает искренние теплые чувства к японскому народу и высоко ценит его культуру и традиции.

Президент высоко оценил проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке и отметил значимость присуждения национальному павильону Кыргызстана золотой награды в категории «Расширение жизненных возможностей».

Глава государства также подчеркнул важную роль японских технологий и образовательных программ в социально-экономическом развитии Кыргызстана. Отдельно была отмечена стипендиальная программа Японии, способствующая подготовке нового поколения государственных служащих.

Садыр Жапаров сообщил, что в Кыргызстане растет интерес молодежи к японскому языку и культуре: в настоящее время около 700 студентов изучают японоведение и японский язык в четырех вузах страны.

Президент выразил уважение научной деятельности императора Нарухито в сфере водных ресурсов и заинтересованность в развитии сотрудничества по устойчивому развитию горных регионов. Он также пригласил императора принять участие во втором глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в 2027 году.

В завершение встречи Садыр Жапаров поблагодарил за теплый прием и пригласил императора Нарухито посетить Кыргызстан в удобное для него время.
