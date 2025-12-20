Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии объявления двусторонних документов в рамках бизнес-форума «Центральная Азия + Япония». Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, в диалоге участвовали примерно 300 представителей бизнеса стран ЦА и Японии, представлявших широкий спектр отраслей, включая промышленность и машиностроение, энергетику, транспорт и логистику, финансы и страхование, информационные технологии, медицину и фармацевтику, сельское хозяйство, образование, сферу высоких технологий и инновационного развития.

В рамках деловой программы форума рассмотрены приоритетные направления взаимодействия, в том числе устойчивое развитие, формирование «зеленой» экономики, цифровизация, развитие IT-индустрии, а также вопросы развития человеческого капитала и образования.

По итогам мероприятия состоялась церемония подписания двусторонних документов, подтвердившая высокий уровень взаимного доверия и заинтересованность сторон в дальнейшем углублении партнерских отношений.

Список документов о взаимодействии между государственными органами и бизнес-структурами Кыргызстана и Японии:

— план действий по развитию потенциала центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции КР в сотрудничестве с Японской организацией по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО);

— дорожная карта между Министерством энергетики КР и компанией Muroo Systems Corporation о реализации проекта по строительству малой ГЭС на реке Чон-Кемин в соответствии с инвестиционным соглашением от 30 августа 2024 года;

— меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения КР и национальными больницами относительно планирования и создания передовых центров неотложной и интенсивной помощи по японскому образцу Китахара;

— меморандум о взаимопонимании между Кыргызско-Японским деловым советом и Ассоциацией экономического обмена Япония — Кыргызстан;

— меморандум о взаимопонимании между Министерством просвещения КР и корпорацией Sprix;

— меморандум между Министерством просвещения КР и компаниями Fujifilm System Service Co, Ltd и Digital Knowledge Inc;

— меморандум о взаимопонимании между Министерством просвещения КР и компанией GAKKEN HOLDINGS Co, Ltd;

— меморандум о взаимодействии между аппаратом полномочного представителя президента КР в Таласской области и Кыргызско-Японским центром человеческого развития (KRJC);

— меморандум о сотрудничестве между департаментом туризма при МЭК КР и Японской ассоциацией туристических агентств (JATA);

— договор о покупке электрической энергии между ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и компанией MurooтSystems Corporation;

— меморандум о взаимопонимании между центром агробизнеса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и компанией Agritree Co, Ltd;

— меморандум о взаимопонимании по постоянным поставкам инструментов для технического обслуживания японского производства в КР и страны Центральной Азии с компанией Eight Tool Co, Ltd;

— меморандум о сотрудничестве социального центра «Равные возможности» между ОФ «Плюс» и компанией Japan Tobacco Inc;

— меморандум о стратегическом партнерстве между Кыргызско-Японским центром человеческого развития (KRJC) и Кыргызско-Японской школой-комплексом;

— меморандум о трехстороннем сотрудничестве по созданию и управлению Кыргызско-Японским цифровым университетом (K — JDU);

— документ о намерениях по молодежному спортивному обмену между Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана и Маизуру;

— письмо о намерениях о сотрудничестве между мэрией Балыкчи (КР) и мэрией Маизуру (Япония);

— меморандум о взаимопонимании между Consulting Division of Hirayama Corporation и ОАО «Моушн Групп».