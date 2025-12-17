В Жогорку Кенеше избрали председателей комитетов

Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва сегодня на своем первом заседании избрали председателей ранее утвержденных парламентских комитетов.

По итогам голосования:

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК возглавил Курманкул Зулушев (за проголосовали 57 депутатов, против — 26).

Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции — Эльдар Сулайманов (за — 82 депутата, против — 3).

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и защите окружающей среды — Бакыт Тентишев (за — 80 депутатов, против — 5).

Комитет по образованию, науке, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике — Токтобубу Ашымбаева (за — 81 депутат, против — 4).

Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству — Куванычбек Конгантиев (за — 83 депутата, против — 2).

Комитет по финансам, бюджету, развитию предпринимательства и конкуренции — Алтынбек Кудайбердиев (за — 84 депутата, против — 1).

Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции — Болотбек Борбиев (за — 82 депутата, против — 3).