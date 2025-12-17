18:26
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Власть

В Жогорку Кенеше избрали председателей комитетов

Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва сегодня на своем первом заседании избрали председателей ранее утвержденных парламентских комитетов.

По итогам голосования:

  1. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК возглавил Курманкул Зулушев (за проголосовали 57 депутатов, против — 26).

  2. Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции — Эльдар Сулайманов (за — 82 депутата, против — 3).

  3. Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и защите окружающей среды — Бакыт Тентишев (за — 80 депутатов, против — 5).

  4. Комитет по образованию, науке, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике — Токтобубу Ашымбаева (за — 81 депутат, против — 4).

  5. Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству — Куванычбек Конгантиев (за — 83 депутата, против — 2).

  6. Комитет по финансам, бюджету, развитию предпринимательства и конкуренции — Алтынбек Кудайбердиев (за — 84 депутата, против — 1).

  7. Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции — Болотбек Борбиев (за — 82 депутата, против — 3).

  8. Комитет по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам — Гульсункан Джунушалиева (за — 81 депутат, против — 4).

Ссылка: https://24.kg/vlast/354997/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты избрали трех вице-спикеров
Утверждена структура Жогорку Кенеша. Появился новый комитет
В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав
Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат
Глава КР призвал депутатов не торговаться при утверждении бюджета страны
Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах
Сегодня состоятся первая сессия нового состава Жогорку Кенеша и выборы торага
Первое заседание нового ЖК. Дастан Бекешев рассказал об изменениях в парламенте
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
С нового года депутаты будут голосовать только по отпечаткам пальцев
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
17 декабря, среда
18:10
«Будет уроком для многих»: опубликован разговор с сыном главы ГКНБ «Будет уроком для многих»: опубликован разговор с сыном...
18:06
В Жогорку Кенеше избрали председателей комитетов
17:20
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос
17:15
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
17:05
Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение