Ждали целый час на жаре. Абитуриенты жалуются на условия проведения ОРТ

Абитуриенты жалуются на условия проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) 17 мая в Бишкеке.

«Это просто кошмар. Что за организация? Тест в школе № 103 должен был начаться еще в 13.00, в итоге уже 14.15, мы целый час стоим просто в убитой жаре, нигде нет тенечка или где присесть. Мне плохо, голова ничего не соображает, как мне сдавать ОРТ? У меня аллергия на солнце, головокружение», — написала одна из пользователей Threads.

По словам другой абитуриентки, они писали ОРТ в школе № 64.

«Нас тоже завели к 14.10. Полтора часа просто стояли, ждали. Мало того прямо возле школы стройка велась! Вся пыль с окон летела к нам, и на протяжении всего теста мы слушали невыносимые звуки работы машин. Очень сильная головная боль началась с 17.00 с этим звуковым сопровождением. И нас выпустили к 20.00. Почему организаторы не позаботились о нормальных условиях теста? Почему школу, вообще, приняли в списки, если прямо на ее территории ведется стройка?» — написала она.

Ранее пользователи соцсетей также жаловались на удаленность тестового центра.

Как пояснили 24.kg в Центре оценки в образовании и методов обучения, к моменту запуска первой смены только половина абитуриентов подошла вовремя, администраторам пришлось ждать остальных. Из-за задержки первой смены, соответственно, сдвинулся график у второй смены.

Напомним, в республике стартовал первый этап ОРТ, который продлится до 19 мая. Второй этап запланирован на 21-23 мая. Кроме того, в июне в Бишкеке и Оше пройдет поздний тест для тех граждан, кто по уважительным причинам не смог сдать тест в мае.

С 2026 года результаты ОРТ обязательны не только для поступления в вузы, но и в колледжи.

На тест зарегистрировались более 64 тысяч человек.
