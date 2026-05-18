Экономика

Нехватка влаги. В Казахстане для аграриев снизили лимит водопользования

В Казахстане для аграриев снизили лимит водопользования. Об этом на заседании правительства сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Он также рассказал о текущей ситуации с водными ресурсами в стране.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов

По словам чиновника, вегетационный сезон будет проходить под влиянием последствий засушливого 2025 года.

«Лимит водопользования на 2026-й снижен с 1,2 миллиарда до 900 миллионов кубометров», — отметил он.

Это связано с ситуацией в некоторых водохранилищах.

«В бассейне реки Сырдарьи текущее наполнение водохранилищ, расположенных на территориях сопредельных государств, на 1,6 миллиарда кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи, учитывая, что в летний период указанные водохранилища будут работать в режиме накопления, ожидаемый объем стока на территорию Казахстана составит 70 процентов от среднемноголетней нормы. Это соответствует маловодным условиям и создает значительные риски дефицита водных ресурсов в среднем и нижнем течениях бассейна», — сказал Нуржан Нуржигитов.

Указано, что аналогичная ситуация наблюдается в бассейнах рек Чу и Талас: в Кыргызстане Кировское водохранилище наполнено лишь на 78 процентов, что меньше на 89 миллионов кубометров, чем за аналогичный период прошлого года. А Орто-Токойское водохранилище наполнено на 83 процента, что также меньше на 79 миллионов кубометров от уровня прошлого года. В итоге в бассейне реки Талас водность ожидается ниже нормы.  
