Первое заседание нового ЖК. Дастан Бекешев рассказал об изменениях в парламенте

17 декабря состоится первое заседание Жогорку Кенеша VIII созыва. В своем телеграм-канале депутат Дастан Бекешев рассказал, какие изменения ожидаются в новом парламенте.

По его словам, депутаты изберут спикера, его заместителей и председателей комитетов.

«После выборов часть депутатов уже заняли свои кабинеты и стали договариваться о формировании групп. Образовалось пять депутатских объединений, почти все нардепы разделились по ним. Я тоже решил войти в группу, потому, что так легче решать вопросы избирателей. Спикером остается Нурланбек Тургунбек уулу, его заместителями станут молодые избранники, все они уже были депутатами. У нас не будет топливно-энергетического комитета, а будет комитет по науке и образованию», — подытожил нардеп.
