Власть

Президент КР скорректировал работу комиссии по государственным наградам

Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в Указ «О вопросах комиссии по государственным наградам при президенте Кыргызской Республики».

Согласно документу, скорректировано положение о комиссии по государственным наградам. В частности, уточнен состав комиссии — теперь она состоит из председателя, его заместителя, ответственного секретаря и восьми членов.

Также комиссии предоставлено право определять количество представляемых материалов для награждения государственными наградами и присвоения почетных званий. Уточнен порядок заседаний: они будут проходить по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Кроме того, закреплено, что вопросы присвоения высших званий — «Баатыр Кыргызской Республики», «Ата Мекен Баатыры» и «Эмгек Баатыры» — могут рассматриваться исключительно на заседаниях комиссии.

Указ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354342/
