Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и России Владимир Путин провели телефонные переговоры с главой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, президенты подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и обсудили реализацию совместных проектов.

Читайте по теме Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане

В ходе беседы главы государства отметили высокий уровень политического диалога между странами.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки, подчеркнув важность координации усилий в рамках стратегического партнерства. Отмечено, что высокая динамика контактов на высшем уровне продолжает задавать вектор для работы правительств двух стран.

Разговор президентов совпал по времени с официальным визитом торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева в Москву. Во время его встреч с главами Государственной думы и Совета Федераций поднимались вопросы доведения товарооборота до $5 миллиардов и проблемы кыргызских трудовых мигрантов в России.