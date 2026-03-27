Власть

Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и России Владимир Путин провели телефонные переговоры с главой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, президенты подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и обсудили реализацию совместных проектов.

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане

В ходе беседы главы государства отметили высокий уровень политического диалога между странами.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки, подчеркнув важность координации усилий в рамках стратегического партнерства. Отмечено, что высокая динамика контактов на высшем уровне продолжает задавать вектор для работы правительств двух стран.

Разговор президентов совпал по времени с официальным визитом торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева в Москву. Во время его встреч с главами Государственной думы и Совета Федераций поднимались вопросы доведения товарооборота до $5 миллиардов и проблемы кыргызских трудовых мигрантов в России.
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
