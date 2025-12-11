Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сегодня в 07.30 провел утренний рейд и посетил новый Ошский рынок, рынки «Жибек Жолу», «Келечек» и рынок сладостей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Градоначальник ознакомился с проводимыми строительными работами, выявил ряд недостатков и поручил устранить их в кратчайшие сроки.

Кроме того, Женишбек Токторбаев дал задание проверить объекты, возводимые на территории бывшего аэропорта на улице Осмонова, среди них ресторан «Эльдорадо», торговый центр «Мегаполис» и другие торговые точки.

По итогам рейда обсужден вопрос переноса рынка «Келечек». С учетом холодного времени года и во избежание неудобств для предпринимателей принято решение перенести дату переезда на 1 марта.

Пресс-служба мэрии сообщает, что контроль за устранением нарушений будет продолжен.