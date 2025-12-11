09:45
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Власть

Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сегодня в 07.30 провел утренний рейд и посетил новый Ошский рынок, рынки «Жибек Жолу», «Келечек» и рынок сладостей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Градоначальник ознакомился с проводимыми строительными работами, выявил ряд недостатков и поручил устранить их в кратчайшие сроки.

Кроме того, Женишбек Токторбаев дал задание проверить объекты, возводимые на территории бывшего аэропорта на улице Осмонова, среди них ресторан «Эльдорадо», торговый центр «Мегаполис» и другие торговые точки.

По итогам рейда обсужден вопрос переноса рынка «Келечек». С учетом холодного времени года и во избежание неудобств для предпринимателей принято решение перенести дату переезда на 1 марта.

Пресс-служба мэрии сообщает, что контроль за устранением нарушений будет продолжен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354185/
просмотров: 457
Версия для печати
Материалы по теме
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента
В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента
Границы буферной зоны горы Сулайман-Тоо в Оше хотят изменить и облагородить
В городе Ош ночные рейды: мэр жестко отчитал владельцев кафе и клубов
Меры по экономии электроэнергии вводят в городе Ош
В микрорайоне «Эне-Сай» города Ош начали асфальтировать внутренние дороги
Популярные новости
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Кабмин КР&nbsp;выносит на&nbsp;обсуждение новые тарифы на&nbsp;электроэнергию до&nbsp;2030 года Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Бизнес
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
11 декабря, четверг
09:43
В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды
09:33
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
09:31
Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз
09:30
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
09:23
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»