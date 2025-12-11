Дональд Трамп объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира. Об этом президент США заявил, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.

По его словам, Америка принимает слишком много людей из «адских дыр».

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр, как Афганистан, Таити, Сомали, и многих других стран», — сказал он.

Глава Белого дома также рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые «не для протокола» спросили у него, почему США принимают людей только из стран третьего мира.

Дональд Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах сколько-то «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа».

Ранее сообщалось, что администрация президента утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. Срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет.