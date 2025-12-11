12:54
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Власть

Дональд Трамп объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира

Дональд Трамп объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира. Об этом президент США заявил, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.

По его словам, Америка принимает слишком много людей из «адских дыр».

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр, как Афганистан, Таити, Сомали, и многих других стран», — сказал он.

Глава Белого дома также рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые «не для протокола» спросили у него, почему США принимают людей только из стран третьего мира.

Дональд Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах сколько-то «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа».

Ранее сообщалось, что администрация президента утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. Срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354180/
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки
Дональд Трамп призывает Украину провести президентские выборы
ЕС ужесточит миграционные правила: больше депортаций и меньше пособий
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
Кыргызстан и Германия намерены подписать миграционное соглашение
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
Трамп опубликовал фото в образе императора с коленопреклоненными чиновниками ЕС
Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта
В Бишкеке выявили пять незаконных агентств по трудоустройству за рубежом
Популярные новости
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Кабмин КР&nbsp;выносит на&nbsp;обсуждение новые тарифы на&nbsp;электроэнергию до&nbsp;2030 года Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Бизнес
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
11 декабря, четверг
12:51
Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаживать сотрудничество Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаж...
12:34
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
12:22
Сообщается о задержании активиста Айбека Тенизбая
12:20
Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане
12:11
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане