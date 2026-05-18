Происшествия

В реке Нарын нашли тело утонувшего 17-летнего подростка

В Таш-Кумыре Джалал-Абадской области спасатели нашли тело 17-летнего подростка, утонувшего в реке Нарын. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, юноша 2009 года рождения утонул 16 мая. После этого начались поисково-спасательные работы.

МЧС
Фото МЧС

В первый день к поискам привлекли двух спасателей отдела чрезвычайных ситуаций Таш-Кумыра, шестерых сотрудников 2-го отдельного поисково-спасательного отряда и четырех милиционеров. Однако найти подростка тогда не удалось.

17 мая поиски продолжили. В операции участвовали 7 спасателей, 15 сотрудников ГОВД и 20 местных жителей.

Тело подростка обнаружили в 8.35 водолазы-спасатели. После этого его передали сотрудникам милиции.

В МЧС сообщили, что это уже пятый случай утопления в Джалал-Абадской области с начала года. Четверо погибших — несовершеннолетние.
