После начала суда по делу Ташиева кыргызстанцев призвали к единству

На фоне начавшихся судебных разбирательств в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в соцсетях распространяются различные слухи и провокационные заявления. В связи с этим опубликовано обращение сторонников политика к кыргызстанцам с призывом сохранять спокойствие и единство.

В обращении отмечается, что судебный процесс должен проходить исключительно в рамках закона, а окончательную оценку происходящему даст только решение суда.

Авторы заявления напомнили, что президент Садыр Жапаров ранее также подчеркивал необходимость объективного и справедливого рассмотрения дела.

«Не стоит обращать внимание на неподтвержденные и провокационные слухи. Нужно сохранять мир, стабильность и единство в стране», — отмечается в тексте обращения.

Также в заявлении говорится о существовании групп, которые могут попытаться использовать ситуацию в личных или политических интересах.

Напомним, в Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Кыргызстанцев призвали не поддаваться на провокации и сохранять общественную стабильность.