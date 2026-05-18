15:21
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

После начала суда по делу Ташиева кыргызстанцев призвали к единству

На фоне начавшихся судебных разбирательств в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в соцсетях распространяются различные слухи и провокационные заявления. В связи с этим опубликовано обращение сторонников политика к кыргызстанцам с призывом сохранять спокойствие и единство.

В обращении отмечается, что судебный процесс должен проходить исключительно в рамках закона, а окончательную оценку происходящему даст только решение суда.

Авторы заявления напомнили, что президент Садыр Жапаров ранее также подчеркивал необходимость объективного и справедливого рассмотрения дела.

«Не стоит обращать внимание на неподтвержденные и провокационные слухи. Нужно сохранять мир, стабильность и единство в стране», — отмечается в тексте обращения.

Также в заявлении говорится о существовании групп, которые могут попытаться использовать ситуацию в личных или политических интересах.

Напомним, в Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Кыргызстанцев призвали не поддаваться на провокации и сохранять общественную стабильность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374250/
просмотров: 869
Версия для печати
Материалы по теме
Первое заседание по делу Камчыбека Ташиева пройдет за закрытыми дверями
Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО под домашний арест
Суды переходят на СМС: участников процессов будут уведомлять онлайн
Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Заместителя начальника отдела ГКНБ арестовали по делу о коррупции
14 лет тюрьмы. Экс-главе Федерации кок-бору вынесли приговор
Главу Red Petroleum выпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения
Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня
Популярные новости
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
18 мая, понедельник
14:55
Amnesty International предоставила статистику смертных казней в странах мира Amnesty International предоставила статистику смертных...
14:45
В КР пособие для жителей высокогорных районов получают около 29 тысяч человек
14:42
Назначен новый заместитель министра культуры Кыргызстана
14:38
Коррупционный скандал в Украине. Андрея Ермака отпустили из СИЗО под залог
14:37
После начала суда по делу Ташиева кыргызстанцев призвали к единству