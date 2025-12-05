Аппарат Жогорку Кенеша начал подготовку к первому заседанию новых депутатов

Аппарат Жогорку Кенеша готовится к первому заседанию депутатов VIII созыва, избранных на выборах 30 ноября. Об этом сообщил руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев.
По законодательству Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна до 14 декабря подвести окончательные итоги выборов и зарегистрировать избранных кандидатов депутатами. После регистрации первое заседание нового созыва должно пройти в течение 15 дней.
Процедуру открытия первого заседания проведет самый старший по возрасту депутат нового созыва. Подготовкой мероприятия займется рабочая группа, сформированная из избранных депутатов.
В парламенте отмечают, что организационная работа уже началась и идет в установленном порядке.