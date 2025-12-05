18:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Власть

Аппарат Жогорку Кенеша начал подготовку к первому заседанию новых депутатов

Аппарат Жогорку Кенеша готовится к первому заседанию депутатов VIII созыва, избранных на выборах 30 ноября. Об этом сообщил руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев.

По законодательству Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна до 14 декабря подвести окончательные итоги выборов и зарегистрировать избранных кандидатов депутатами. После регистрации первое заседание нового созыва должно пройти в течение 15 дней.

На первом заседании председатель ЦИК официально озвучит результаты выборов, вручит удостоверения и значки депутатам. После этого парламентарии принесут присягу на Конституции Кыргызстана.

Процедуру открытия первого заседания проведет самый старший по возрасту депутат нового созыва. Подготовкой мероприятия займется рабочая группа, сформированная из избранных депутатов.

В парламенте отмечают, что организационная работа уже началась и идет в установленном порядке. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/353614/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Кто может стать депутатом. Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Выбор бишкекчан: кто из кандидатов набрал больше всего голосов в столице
Выборы в Жогорку Кенеш. В каких округах самая низкая и самая высокая явка
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В Кыргызстане начались досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша
Выборы в Жогорку Кенеш. В Кыргызстане сегодня «день тишины»
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
Уровень политической культуры вырос — член ЦИК о выборах депутатов ЖК
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
5 декабря, пятница
18:41
Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют завершить в мае 2026 года Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют з...
18:25
Кыргызстан и Пакистан договорились о взаимных поставках электроэнергии
18:09
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16
17:58
Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
17:47
В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга