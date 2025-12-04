Садыр Жапаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Пакистана

Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Пакистан встретился со спикером Национальной Ассамблеи Сардаром Аяз Садиком и председателем сената Юсуфом Реза Гилани. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждены вопросы углубления межпарламентского сотрудничества, подчеркнута важность дальнейшего развития политического диалога, а также рассмотрены перспективы расширения договорно-правовой базы в транспортно-логистической, инвестиционной, экономической и иных сферах.

«Садыр Жапаров подчеркнул роль парламента в развитии государства, отметив значительный вклад законодательного органа в укрепление государственной системы и реализацию ключевых реформ. Он отметил важность деятельности депутатских групп дружбы и профильных комитетов парламентов двух стран в укреплении отношений между странами», — говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер Национальной Ассамблеи Сардар Аяз Садик поздравил главу государства с успешным проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша и выразил готовность парламента Пакистана к активному взаимодействию и поддержке в рамках межпарламентских организаций и форумов.