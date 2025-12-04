11:19
Садыр Жапаров оценил новейшие военные и авиационные технологии Пакистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Пакистан ознакомился с военной и научно-технической экспозицией Национального парка аэрокосмической науки и технологий (NASTP) в Исламабаде.

NASTP является современной платформой, объединяющей государственные структуры, научные центры и промышленные предприятия для развития проектов в области авиации, космоса, IT и кибербезопасности.

Глава государства посетил экспозиции NASTP Alpha, где были представлены авиационная техника, радиолокационные и коммуникационные системы, тренажеры, а также разработки в сферах программного обеспечения, искусственного интеллекта и космических технологий.

Особое внимание он уделил многоцелевому истребителю JF-17 Thunder, созданному в сотрудничестве Китая и Пакистана. Садыру Жапарову представили боевые возможности самолета, его систему наведения, маневренность и вооружение. Он также осмотрел кабину пилота и ознакомился с бортовым оборудованием.

Главе государства продемонстрировали легкий учебно-тренировочный самолет PAC MFI-17 Mushshak и симулятор вертолета, позволяющий моделировать различные погодные условия и нештатные ситуации при обучении летчиков.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень представленных технологий и выразил готовность КР к расширению сотрудничества с Пакистаном в сфере инноваций и высокотехнологичных разработок.
