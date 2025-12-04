Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил описание и образец национального водительского удостоверения Кыргызстана нового формата — образца 2025 года. Соответствующее постановление принято 3 декабря.
Согласно документу, водительские удостоверения образца 2019-го будут выдавать до полного исчерпания бланков. После этого госорганы перейдут на выдачу удостоверений образца 2025 года.
Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава поручено предоставить образцы новых удостоверений в Министерство иностранных дел для уведомления иностранных государств о предстоящем переходе на новый документ. Центр также должен принять меры, предусмотренные постановлением.
Государственное учреждение «Кызмат» при управлении делами президента уполномочено персонифицировать удостоверения нового образца.
Министерство иностранных дел, в свою очередь, проведет необходимую работу по информированию зарубежных стран о внедрении водительских удостоверений образца 2025 года.
В кабмине отметили, что решение принято в целях внедрения нового документа, который подтверждает право граждан на управление транспортными средствами и соответствует современным требованиям.
Постановление вступит в силу через 15 дней.