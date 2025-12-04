11:19
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил описание и образец национального водительского удостоверения Кыргызстана нового формата — образца 2025 года. Соответствующее постановление принято 3 декабря.

Согласно документу, водительские удостоверения образца 2019-го будут выдавать до полного исчерпания бланков. После этого госорганы перейдут на выдачу удостоверений образца 2025 года.

Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава поручено предоставить образцы новых удостоверений в Министерство иностранных дел для уведомления иностранных государств о предстоящем переходе на новый документ. Центр также должен принять меры, предусмотренные постановлением.

Фото кабмина. Утвержден новый образец национального водительского удостоверения КР

Государственное учреждение «Кызмат» при управлении делами президента уполномочено персонифицировать удостоверения нового образца.

Министерство иностранных дел, в свою очередь, проведет необходимую работу по информированию зарубежных стран о внедрении водительских удостоверений образца 2025 года.

В кабмине отметили, что решение принято в целях внедрения нового документа, который подтверждает право граждан на управление транспортными средствами и соответствует современным требованиям.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
