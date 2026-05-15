Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчи» на Иссык-Куле

Совет по управлению специальной финансово-инвестиционной территории «Тамчи» провел первое заседание и назначил руководство проекта.
На заседании также назначили руководителя управляющей компании СФИТ — им стал Талантбек Иманов.
Власти заявили, что проект переходит от этапа нормативной подготовки к операционному запуску. До начала работы с резидентами руководство должно создать полноценную управляющую компанию и завершить формирование регуляторной базы.
Совет утвердил план развития финансового центра, внутренние регламенты и первый пакет нормативных документов.
Управляющая компания будет заниматься регистрацией резидентов, выдачей лицензий и развитием инфраструктуры территории площадью около 6 тысяч гектаров на Иссык-Куле.
Кроме того, в рамках проекта создается Международный центр разрешения споров, который будет работать на основе норм английского общего права.
Сейчас идет набор сотрудников, включая подбор председателя и судей международного арбитража.
Летом 2026 года на берегу Иссык-Куля планируют открыть первый бизнес-центр СФИТ «Тамчи», где разместятся офисы управляющей компании и начнется прием первых резидентов.
По словам Аяза Баетова, «Тамчи» создается как международная площадка для привлечения капитала в Центральную Азию с независимым правосудием и прозрачными правилами для инвесторов.